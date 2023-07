Corpo | piacere e sessualità | a Milano apre la prima libreria del desiderio La fondatrice di Lato D | “In Italia se ne parla sempre poco”

Il suo obiettivo è mantenere la forma fisica e la salute, senza rinunciare aldel cibo e ...segreti delle star per mantenersi in forma potrebbe essere una efficace soluzione per avere un......nel suo dna non solo la predisposizione a far crescere la persona e a favorire l'armonia del... riscopro non solo ilma anche la commozione che lo sport suscita. In fondo, se posso ...Ed è vero, ma io non ho ancora capito quale sarebbe la differenza fra vendere il proprioe partorire per altri e venderlo per l'altrui. In sostanza, quale differenza filosofica ci ...

Lato D: la libreria del Desiderio a Milano Artribune

Una pelle di seta pronta al sole. Capelli forti e splendenti. Un'abbronzatura più o meno intensa, ma sana. Un trucco più luminoso che mai. La guida beauty definitiva alle vacanze ...Diventata mamma della sua quarta figlia lo scorso aprile, l’ex tronista si mostra suoi social senza temere il giudizio degli haters ...