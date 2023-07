Cordaz verso l’Al Nassr | le ultime e il ruolo dell’ex Inter

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 luglio 2023)sta per chiudere per l’arrivo di Brozovic, ma dall’potrebbe anche arrivare Alexsta per chiudere per l’arrivo di Brozovic, ma dall’potrebbe anche arrivare Alex. Secondo quanto riportato da Footmercato, l’ex portiere nerazzurro, ora svincolato, potrebbe andare in Arabia Saudita per allenare i portieri del settore giovanile.