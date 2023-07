Non ha pace Lorenzo Insigne nella sua avventura americana con il Toronto . L'ex giocatore del Napoli, infatti, dopo essersi trasferito in Canada a gennaio del 2022, ha dovuto fare i conti con diversi ...... vivo in un' Donna trovata morta nel letto: arrestato il marito che è rimasto in casa con il corpo per un giorno e una notte Viviana Delego morta a Brindisi Intantol'indagine sul ...... una ventina di operatori, inclusi nella nuova gestione, l'non sembra ancora finito. La ... Adesso però, dopo mesi di stenti, la beffasenza sosta: "Io, come tutti gli altri, sono in ...

Continua l'incubo americano per Insigne: sconfitta e nuovo infortunio Corriere dello Sport

Non ha pace Lorenzo Insigne nella sua avventura americana con il Toronto. L'ex giocatore del Napoli, infatti, dopo essersi trasferito in Canada a gennaio del 2022, ha dovuto fare i conti con diversi p ...Morta dopo mesi di malattia anche Giusi Gualzetti, la madre della 15enne Chiara uccisa dall’amico adolescente a Bologna ...