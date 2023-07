Concorso AST Ascoli Piceno | 2 Posti da Dirigente

(Di domenica 2 luglio 2023)pubblico, per la copertura di 2dimedico a tempo indeterminato, disciplina di psichiatria In esecuzione della determina n. 405/AST AP del 25 maggio 2023 e’ indetto bando dipubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duedimedico nella disciplina di psichiatria. Bando diIl testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 50 dell'8 giugno 2023 e sara' disponibile anche sul sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di- struttura organizzativa AST ...

... era stata la 'bocciatura' da parte della stessadel precedente primario Alfredo Mazza . L'Azienda ha valutato negativamente i primi sei mesi del dirigente, nominato a seguito di...Che fine deve fare questoRisulta alla Cisl Fp, che proprio da ambienti politici regionali, in assenza di risorse sufficienti a garantire la copertura dei posti in organico, arrivano i veti ......scorso anno mediante l'approvazione di un documento condiviso con le ex Aree Vaste (attuali), ... Marco Pozzi, previsto all'inizio del 2024, la direzione aziendale bandirà quanto prima il...

Concorsi Macerata, 8 quelli banditi dall'Ast: 190 i candidati per 35 ... il Resto del Carlino

FERMO - Il suo incarico a Fermo sarebbe partito il prossimo 17 luglio, raccogliendo l'eredità di Giuseppe Ciarrocchi. Ma ora Barbato, avendo vinto il concorso anche all’Asl di Rieti, potrebbe decidere ...‘Pieno’ per Cardiologia e internisti, per gli altri reparti una media di 20 domande. Tra i dirigenti rimane la cautela dopo l’esperienza delle prove per il pronto soccorso quando non vennero coperti t ...