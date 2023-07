(Di domenica 2 luglio 2023) Ho conosciuto Robertonel 1974. Leggevo i suoi articoli civili sul manifesto, ma la sua fama era legata alla libreria antiquaria «», che era un porto di mare dove first appeared on il manifesto.

Con Roversi, amicizia civile tra il mio Gargano e Palmaverde Il Manifesto

di Sara Gandini e Paolo Bartolini Pro o contro: ci sono situazioni in cui è necessario prendere posizione, senza troppi tentennamenti, perché l’equidistanza è sospetta. Altre volte l’ansia di schierar ...(Alias Domenica) Antonio Motta, fondatore a San Marco in Lamis sul Gargano del «Centro Documentazione Leonardo Sciascia» e direttore del «Giannone», rievoca qui la lunga frequentazione con Roberto Rov ...