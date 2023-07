“Come una Seconda Pelle” | la storia dell’Atalanta raccontata attraverso le sue maglie

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 luglio 2023) La mostra “una” trae tanta cultura dedicata all’Atalanta Bergamasca Calcio Paolo Lorenzi, Manuel Carminati, Claudio, Paolo Algisi, Omar Medolago, Ivan Finazzi, Kevin Colombi, Cristian Capelli e Bruno Arsuffi. 9 tifosi, ma soprattutto collezionisti che sono riusciti a costruire un vero e proprio museo dedicato alla Dea nerazzurrale sue vesti: “una”. Ieri alla Via del Covento a San Paolo d’Argon (in provincia di Bergamo) è stata presentata una mostra con tutte le: oltre 250 pezzi, tante storie da raccontare rammentando ricordi indelebili, anche da parte di molti ex calciatori ...