Come procede il piano della Nuova Zelanda per liberarsi dei ratti?

The Sims 5: come procede lo sviluppo di Project Rene Lo spiega EA in video Everyeye Videogiochi

L'ambizione è completarlo entro il 2050, ma ci sono dubbi che sia davvero fattibile in un paese grande quasi quanto l'Italia ...Dopo l'acquisto di Loftus-Cheek dal Chelsea, i lavori del Milan per il centrocampo non si esauriscono. Anche se per arrivare a Davide Frattesi, i rossoneri dovrebbero procedere ...