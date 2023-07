Colombia | scontro tra due aerei militari | morto un pilota

La7.it - Dramma sui cieli della: due aerei militari, T 27 Tucano, si sono scontrati durante un volo di addestramento . Entrambi i piloti sono stati espulsi. Il colonnello dell'aeronautica ...Due AT - 27 Tucano dell'aeronautica colombiana si scontrano mentre si esercitano per un'esibizione aerea vicino alla base aerea del Capitano Luis F. Gómez Niño in. Un pilota è morto nell'incidente e l'aereo è andato distrutto.Lo ha detto mercoledì l'ambasciata russa in. 'Siamo lieti che questa visita sconsiderata non si sia trasformata in una tragedia irreparabile per i cittadini colombiani che hanno ricevuto ...

Colombia: scontro in volo tra due aerei durante un’esercitazione militare – video Agenzia Nova

Scontro in volo tra due velivoli dell'aeronautica colombiana: si stavano esercitando per un'esibizione (video) ...Dramma sui cieli della Colombia: due aerei militari, T 27 Tucano, si sono scontrati durante un volo di addestramento. Entrambi i piloti sono stati espulsi. Il colonnello dell'aeronautica militare Mari ...