Coldplay | «Abbiamo deciso di iniziare il tour a Napoli dopo aver ascoltato Pino Daniele»

(Di domenica 2 luglio 2023) Ihanno volutoil loroestivo direttamente da, ma per quanto dovrebbe essere spontaneo volerda una città con molta cultura musicale, la scelta ha comunque sorpreso molti sostenitori. In un’intervista a Radio 105, il leader dei, Chris Martin, ha voluto dare delle spiegazioni. Dal suo punto di vista, saper pronunciare il nome di, in napoletano, era un obbligo. E a fargli capire la pronuncia è stato. La storia è questa: Chris Martin ha un certo legame con la città diperché appassionato dei film di Sorrentino, di Maradona, di Elena Ferrante e di tutto ciò che è napoletano. E la sua pronuncia corretta ha catturato l’interesse di molti: «Lascia che ...

...volta "Sabato 25 dovevo andare con tutta la famiglia a casa del mio ex marito con cuiun ... Leggi i commenti I commenti dei lettori Video del giorno San Siro, al concerto deic'è anche ..."Non parlo italiano, quindibisogno di una cantante italiana", dichiara il fronteman deiper annunciare l'ingresso di Elisa, accolta dall'affetto del pubblico. Sul palco con i ...Chris Martin dei" Non parlo italiano, quindibisogno di una cantante italiana ", ha dichiarato Chris Martin per introdurre l'ospite d'onore dell'ultimo concerto della band. E così ...

Concerto Coldplay a Napoli, Chris Martin rivela: «Ecco perché abbiamo scelto lo stadio Maradona» ilmattino.it

«Lascia che ti racconti la storia perché suonare a Napoli è stato un sogno per molto tempo, soprattutto per i romanzi di Elena Ferrante, per i film di Paolo Sorrentino, per ...Il frontman dei Coldplay è tornato a parlare della sua esperienza a Napoli, la cultura partenopea lo ha profondamente colpito.