Cody Rhodes | “Ecco perché non parlo mai della mia sconfitta a WrestleMania 39”

(Di domenica 2 luglio 2023) Lo scorso aprile, a39, sembrava chefosse destinato a chiudere un cerchio e vincere il WWE Undisputed Universal Championship da Roman Reigns. Il Tribal Chief, però, è riuscito a sconfiggere l’avversario e la notte seguente, l’American Nightmare ha iniziato un durissimo feud con un altro ex campione WWE, Brock Lesnar. Nonostante sia stata unaimportante per lui,non ha mai più parlato di quanto accaduto a Los Angeles la notte del 2 aprile e di recente, ha spiegato il perche. Il commento Parlando a BT Sport con Ariel Helwani,ha rivelato:“Una cosa che non voglio fare è lamentarmi. Il mio amico, Sean Ross Sapp ha detto che sperava di sentirmi parlare di come sono stato fregato a.Penso che non è a cosa ...

Completano la card lo scontro trae Dominik Mysterio , l'Intercontinental Championship tra Gunther e Matt Riddle , e un match valevole per i Women's Tag Team Championship: le campionesse ...La rivincita della bestia Nonostante il braccio visibilmente malandato dopo il brutale assalto subito a Raw,non si è tirato indietro e ha deciso di affrontare Brock Lesnar . "The Beast", ...Completano la card lo scontro trae Dominik Mysterio , l'Intercontinental Championship tra Gunther e Matt Riddle , e un match valevole per i Women's Tag Team Championship: le campionesse ...

Cody Rhodes parla di una possibile amicizia con Seth Rollins The Shield Of Wrestling

Uno dei grandi sconfitti di Money in the Bank è senza dubbio Roman Reigns. Il “ Tribal Chief ” è stato schienato dopo oltre tre anni. Come riportato qualche ora fa, sembra che la WWE abbia deciso chi ...Cody Rhodes in una recente intervista ha avuto modo di parlare di una possibile amicizia di Seth Rollins, anche considerando un recente bel gesto.