Coco Gauff | «Sono abituata a sentirmi sola Non sono una che ha sempre bisogno di altre persone» 

(Di domenica 2 luglio 2023) Il Guardian intervista la 19enne star del tennis statunitense. L’anno scorso si è avvicinata moltissimo al titolo del Grande Slam, perdendo nella finale degli Open di Francia contro l’attuale numero 1 Iga Swiatek. Gli esperti pensano che presto arriverà la svolta. Lo stile di gioco diunisce intelligenza e determinazione e il suo rovescio è uno dei migliori del settore. La sua maturità, inoltre, è tanto ammirata quanto il suo talento: si è spesso espressa su cause che le stanno a cuore, dalle proteste di George Floyd al cambiamento climatico. Ai tornei la accompagnano suo padre Corey e sua madre Candi. Essere la giocatrice più giovane in tournée, come è stataper gran parte della sua carriera, l’ha portata ad un’indipendenza forzata. «In realtà trascorro molto tempo dain ...

L'azzurra in difficoltà col servizio cede a Daria Kasatkina che si complica la vita nel finale. Nel derby statunitense facile vittoria per Madison Keys contro[9] D. Kasatkina b. C. Giorgi 6 - 2 7 - 5 Subisce, reagisce, ma sul più bello si getta via. Finisce in semifinale l'avventura al WTA di Eastbourne di Camila Giorgi . L'azzurra ha disputato ...Kastkina sfiderà in finale la statunitense Madison Keys, numero 25 del mondo, che supera la connazionale, numero 7 Wta e quinta testa di serie, per 6 - 3, 6 - 3 in un'ora e 23 minuti.Affronterà Madison Keys, che ha sconfitto la connazionalein semifinale con un doppio 6 - 3. Photo credits: @WTA

Coco Gauff: «Sono abituata a sentirmi sola. Non sono una che ha ... IlNapolista

L'azzurra in difficoltà col servizio cede a Daria Kasatkina che si complica la vita nel finale. Nel derby statunitense facile vittoria per Madison Keys contro Coco Gauff ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...