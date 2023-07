Coach Carter | quanto c’è di vero nel film? La risposta di Ken Carter

(Di domenica 2 luglio 2023)c’è dinel? IlKen, intervistato dal Chicago Sun-Times ha specificato che “Il 98.5% di quello che vediamo èsecondo la mia vita emi è successo”. Ilvede protagonista Samuel L. Jackson nei panni di un allenatore che spinge la sua squadra di ragazzi una scuola superiore ai massimi livelli, ma arriva a fare anche scelte drastiche. “Praticamente gli stravolgimenti più grandi, nel, riguardano i nomi dei giocatori e degli insegnanti perché non volevamo mettere in imbarazzo nessuno”. I ragazzi ritratti nelsono un mix di diversi ragazzi, nel senso che i problemi che stavano affrontando, ...

Fu coinvolta nella lavorazione del film lo stesso protagonista della storia vera del famoso allenatore di basket americano.