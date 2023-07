Cinema | si apre oggi il Social World Film Festival 2023

(Di domenica 2 luglio 2023)d’apertura della tredicesima edizione del, che si terrà a Vico Equense (Napoli) dae fino al 9 luglio, sarà il pluripremiato “La stranezza” di Roberto Andò con Toni Servillo, durante una serata dedicata alla serie Mare Fuori alla presenza del cast: Serena Codato, Antonio D’Aquino, Alessandro Orrei, Francesco Panarella, Giuseppe Pirozzi, Giovanna Sannino, Clara Soccini, Maddalena Stornaiuolo. In collaborazione con Rai Teche, Rai Fiction e Picomedia, verranno proiettate durante la giornata in tre sale tutte le prime 36 puntate, una maratona in presenza dei protagonisti che discuteranno col pubblico sulle tematichei trattate, in attesa dell’arrivo della quarta stagione. Questa edizione della Mostra Internazionale del ...

Film d'apertura della tredicesima edizione del Social World Film Festival, che si terrà a Vico Equense (Napoli) da oggi e fino al 9 luglio, sarà il pluripremiato "La stranezza" di Roberto Andò con Ton ...