Ciclismo | Tour | Lafay vince la 2 a tappa e Yates resta in giallo**

La Grande Boucle è in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky)2023, LA GUIDA LE CLASSIFICHE PERCORSO PARTECIPANTI E FAVORITI ALBO D'ORO LA STORIATra i ricordi di questa missione il bell'incontro con il direttore dele quello con il direttore della Vuelta. Faremo di Firenze la capitale mondiale del'.Paolo Bettini è intervenuto all'evento di inaugurazione de 'Il Ciclista', il nuovo portale della Gazzetta dello Sport dedicato a tutti gli appassionati di, presentato in occasione della Maratona delle Dolomiti, in Alta Badia. Ecco le sue ...

Tour de France, Lafay vince la tappa di San Sebastian. Adam Yates in maglia gialla Sky Sport

Ancora spettacolo al Tour de France dopo la favola dei gemelli Yates nella tappa di esordio. Nella seconda ha la meglio la sorpresa Lafay ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.22 Capolavoro di Victor Lafay che riporta la Cofidis a vincere una tappa al Tour de France dopo 15 anni! Ieri il transalpino aveva mostrato una grande gamb ...