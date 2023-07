Ciao Darwin” | Paolo Bonolis a fine registrazioni | “Questa è l’ultima edizione”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 2 luglio 2023) Nelle ultime interviste, 62 anni compiuti lo scorso 14 giugno, ha detto a chiare lettere che a breve potrebbe lasciare la televisione per dedicarsi ad altro. Dopo la separazione dalla moglie Sonia Bruganelli con cui continua a lavorare, il conduttore romano sembra pronto per scrivere un nuovo capitolo della sua vita, su tutti i fronti. Non stupisce, dunque, che ieri al termine delledel nuovo ciclo di “” che andrà in onda su Canale 5 nella prossima stagione televisiva, abbia salutato e ringraziato tutti annunciando che quella appena conclusa sarebbe stata. Come riporta “Leggo”, il discorso finale di, con tanto di calice di prosecco in mano, è stato ...