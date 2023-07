Choc | dov' era Macron mentre la Francia intera bruciava | foto virale | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023)laveniva messa a ferro e fuoco per la seconda notte consecutiva, poliziotti e gendarmi venivano feriti durante gli scontri con i manifestanti, edifici pubblici e privati subivano danni ingenti, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel, e la moglie, Brigitte, si divertivano al concerto di Elton John all'Accor Arena di Parigi. A cogliere in flagranza di reato (di decenza) l'inquilino dell'Eliseo e la première dame, è stata una modella e influencer italiana, Bianca Brandolini d'Adda (nel passato, ha avuto una storia d'amore con Lapo Elkann, peraltro suo cugino di terzo grado), che su Instagram ha pubblicato una story inequivocabile, in cui si vede il presidente francese in camicia bianca accanto alla moglie,sorride e ancheggia moderatamente al ritmo della musica della star del pop ...