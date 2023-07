Chiara Gualzetti | morta anche la mamma Giusi Il dolore del padre | «Sto vivendo un incubo Ma ora sono di nuovo insieme»

uccisa a Bologna, morta anche la mamma. Il dolore del papà: 'Pure Giusi è volata via, vivo in un incubo' Donna trovata morta nel letto: arrestato il marito che è rimasto in casa con ..., uccisa a 15 anni: i genitori si sono sposati. 'Era il suo sogno. Noi felici ma con la morte nel cuore', uccisa nel bosco a 16 anni. L'amico killer condannato alla ...commenta Un nuovo lutto colpisce la famiglia di, la 15enne uccisa il 27 giugno 2021 da un ragazzo di 16 anni nel parco dell'Abbazia di Monteveglio (Bologna). La madre della ragazza è morta. 'Purtroppo oggi una cattiva notizia che ...

Chiara Gualzetti, morta la mamma della 15enne uccisa a Bologna: "Ora sono di nuovo assieme" TGCOM

Dopo Chiara, anche Giusi. La famiglia Gualzetti vive un dramma senza fine. Vincenzo, il papà della 15enne uccisa a Bologna due anni fa, ha annunciato la terribile ...Giusy, la mamma della 15enne uccisa da un coetaneo nel giugno del 2021 a Monteveglio, è morta dopo aver lottato per 15 mesi contro un male incurabile. Il marito: "Mi sembra di vivere un incubo" ...