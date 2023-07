Chiara Ferragni | nuova villa extra lusso sul lago di Como | piscina a sfioro e spa | ecco quanto vale

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 2 luglio 2023)ha, finalmente, realizzato uno dei suoi tanti sogni, ovvero acquistare la suaprivata nella splendida cornice deldi. L’influencer più famosa del mondo ha postato alcune foto nel suo profilo Instagram, in cui mostra diversi dettagli della gigantesca dimora che utilizzerà sia in estate che in inverno per giornate speciali con la famiglia e gli amici. In molti, sui social, si sono chiesti aammonti il valore della megache, come dirimpettaia ha quella di George Clooney. Il sogno diChi seguesu Instagram da diversi anni, saprà molto bene che comprare una casa suldiè sempre stato uno ...