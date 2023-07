Chiara Ferragni e Fedez | nuova villa sul Lago di Como | “Il nostro sogno”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 2 luglio 2023)sono riusciti a realizzare un desiderio che avevano da tempo, avere unadove rifugiarsi insieme ai loro bambini Leone e Vittoria in una location da loro amatissima come quella deldi. È stata la stessa influencer, che ama condividere con i suoi follower i momenti quotidiani con la sua famiglia, a mostrare alcune immagini della dimora, che si trova a picco sull’acqua. I due l’avrebbero acquistata a gennaio 2023, pur sapendo ci fosse bidi una ristrutturazione. E a fare da vicino di casa ai Ferragnez ci sarà uno come George Clooney, che da tempo ha scelto il Lario come meta dove soggiornare quando non è impegnato sul set. La 35enne aveva più volte rivelato sui social di avere una passione particolare per il territorio che ha ...