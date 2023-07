ha parlato negli ultimi anni con Francesco De Bartolomeis " per fortuna ci sono molte ... La sua idea di scientificità non era però banalmente positivista: punto di vista scientificodire ...Quindidire che la gente crede in me , però ad un certo punto ti accorgi che nove persone su ... Non sono cose che puoi stringere , persone che puoi sentire , non sai maici sia dietro ...... questo però nondire cheparte non debba più tornare. Si dovrebbero creare condizioni davvero favorevoli con l'uso anche di strumenti nuovi, come oggi possono essere i social, affinchè ci ...

"Chi vuol capire...". E Ultimo fa il dito medio al concerto ilGiornale.it

Durante il primo live del suo nuovo tour Ultimo ha dedicato una canzone - con tanto di gestaccio - alla stampa che lo ha criticato a Sanremo 2019 e 2023 ...Il marito da sempre ai vertici delle istituzioni, lei divisa tra l’Università, dove insegnava Economia, e la famiglia: questa è la storia di una donna molto amata che odiava la parola first lady. Il f ...