Chi l’ha visto | Federica Sciarelli ritrova persone scomparse mentre si trova al mare Salvo il giovane ricercato sul litorale di Roma

(Di domenica 2 luglio 2023) «Sta bene il ragazzo scomparso suldierano in corso le ricerche, è stato notato intorno alle 16 sulla spiaggia di Palidoro davanti all’ospedale “Bambino Gesù” da, che è rimasta con luiarrivavano i genitori». Ad annunciarlo sui social è la trasmissione Rai Chi. L’account Twitter del programma riporta il tweet di una persona che siva sul postoè riuscita a riconoscere e feril 15enne, scomparso tre ore prima sulla spiaggia libera di Maccarese. Giornata piena di emozioni! Ho assistito almento di un ragazzo di 15 anni. Per sua fortuna a Maccarese, al ...

La stessa Interprenotato dal Monza l`esterno mancino Carlos Augusto per rimpiazzare Robin Gosens, che può tornare in Germania: lo vogliono Union Berlino e Wolfsburg.invece è ancora in dubbio ...Il 20enne che era alla guida del suv è stato sottoposto al test di alcol e droga :'esamedato esito negativo.era la vittima La vittima, Simona Cardone , 67 anni, viveva nel quartiere Cinque ......a domicilio al sostegno relazionale telefonico al supporto per'...Bertolé - abbiamo costruito negli anni per stare accanto aè ...- abbiamo costruito negli anni per stare accanto aè solo e...