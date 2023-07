Chi è Juan Pablo Varillas | il peruviano che affronterà Musetti a Wimbledon e che evoca un brutto ricordo

(Di domenica 2 luglio 2023) Lorenzosi presenta adopo aver ottenuto le sue prime vittorie della carriera sull’erba in questa stagione. Il toscano si è spinto ai quarti di finale sia a Stoccarda sia al Queen’s, perdendo rispettivamente contro Frances Tiafoe ed Holger Rune, ma offrendo comunque delle buone prestazioni.farà il suo esordio proprio nella giornata di domani, affrontando il, numero 60 della classifica mondiale. Sicuramente un buon primo turno visto che il sudamericano non rappresenta certamente un ostacolo sull’erba, superficie sulla quale non ha nemmeno disputato un incontro in questa stagione. Perc’è anche la possibilità di vendicare la sconfitta nei quarti a Buenos Aires, ma si giocava sulla terra ed ...

E non sono dedicati esclusivamente aha bisogno di prendersi una pausa dal proprio panorama ... nei parchi e nei locali e sui marciapiedi, come a Praga e nella Vecchia SanLe strade sono ...Solo che stavolta non sarà il 'solito' Francisco, ma il fratelloManuel, meno ostico del ... Maconosce sa bene che, focalizzato com'è sul tennis, è pressoché impossibile che perda la ...Naturalmente insieme al suo team, al suo fianco c'èCarlos Ferrero, un ex numero del mondo, e ... So che devo vincere sette partite per vincere il titolo, ec'è dall'altra parte della rete non ...

Chi è Juan Manuel Cerundolo, il 'fratello meno bravo' che affronterà Sinner al 1° turno a Wimbledon OA Sport

Lorenzo Musetti si presenta a Wimbledon dopo aver ottenuto le sue prime vittorie della carriera sull'erba in questa stagione. Il toscano si è spinto ai quarti di finale sia a Stoccarda sia al Queen's, ...Domani comincia Wimbledon e nella giornata d'esordio scenderà in campo anche Jannik Sinner. Per l'altoatesino ci sarà anche l'onore di iniziare il suo cammino addirittura sul Centrale e lo farà affron ...