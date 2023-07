Chi è Alessandra Santoro | la donna malata che ha avviato una campagna fondi

Leggi su cultweb

(Di domenica 2 luglio 2023)è unadi 50 anni che vive in provincia di Frosinone e afferma di essere affetta da due malattie autoimmuni, cioè la sindrome di Behcet e la spondilite anchilosante. Patologie che a loro volta danno origine ad ulteriori problemi di salute. Sostiene di percepire una pensione di 320 euro e di vivere in condizioni di forte disagio, in una casa fatiscente, inadatta alle sue condizioni fisiche e con pochi risparmi. La sua famiglia l’ha abbandonata dopo averla “sfruttata economicamente dopo aver commesso abusi, soprusi e violenza”. Lahauna raccoltasu GoFundMe che al momento ha ricevuto più di 240 donazioni, con oltre 4000 euro e l’obiettivo di arrivare a 10.000. Ha una cagnolina di nome Jolie a cui è legatissima “Aiutatemi a non morire sola”, è ...