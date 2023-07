Chelsea | al via la fase due del mercato | 7 giocatori da cedere al più presto

Il nuovo corso della Juve targata Giuntoli e le cessioni di Brozovic e Tonali indi definizione; sul Corriere dello Sport, a centro pagina, un ricordo di Vincenzo D'Amico. Sfoglia la gallery per ...Per ottenere il fatidicolibera da De Laurentiis , infatti, ha dovuto rinunciare ad alcuni ... E così, dopo l'arrivo di Loftus - Cheek dal(21 milioni tra parte fissa e bonus), Furlani e ......la tirerà lunga il, ma è improbabile la possibilità di spuntare un prezzo migliore. Almeno dall'Inter. E dalle altre parti, almeno per adesso, Lukaku non ha intenzione di andare . La...

Chelsea, via alle vendite dopo le spese folli: non solo l'Arabia in soccorso - Sportmediaset Sport Mediaset

Christian Pulisic, centrocampista offensivo del Chelsea, potrebbe essere uno dei prossimi colpi del calciomercato del Milan. L'americano con passoporto croato, potrebbe rappresentare una ghiotta oppor ...Blog Calciomercato.com: Nei Pubs dei quartieri di Newcastle e di Chelsea, magari anche nel London Borough di Hammersmith e Fulham dove ha sede la squadra del Chelsea penso stiano ...