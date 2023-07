«Cerchiamo inquilini con un profilo più “normale”» | la telefonata dell’agente immobiliare alla coppia gay in cerca di una casa a Milano

Leggi su open.online

(Di domenica 2 luglio 2023) Trovare un posto in affitto aè ormai notoriamente un’impresa. Che però sembra farsi ancora più ardua per i membri della comunità Lgbtq+: almeno questo è quello che denunciano Michael Ceglia e William Picciau, 34 e 38 anni,nella vita e nel lavoro. Lo scorso dicembre hanno infatti avviato assieme il salone di bellezza «Shibui». E dopo 4 anni di fidanzamento, nel 2017 si sono uniti civilmente, come ricostruisce Il Giorno. Fortunati nella carriera e in amore, meno nella ridi unadove stabilirsi: «Al momento abitiamo in un bilocale da 45 metri quadri in zona Bande Nere ma ad ottobre ci scade il nostro 4 + 4. Col proprietario abbiamo un buonissimo rapporto e vorrebbe rinnovare il contratto di affitto ma noi preferiremmo una soluzione più grande», ha spiegato la ...