Censimento cimitero semplificato | il metodo VPA per una gestione efficiente e precisa

Leggi su citypescara

(Di domenica 2 luglio 2023) Gestire in modouninizia con ilaccurato di tutte le sue componenti. Ilcomprende l’identificazione dei dati anagrafici dei defunti e della loro ubicazione all’interno del. Negli ultimi anni, molte amministrazioni comunali hanno rinviato ildela causa di limitate risorse e organizzazione. Tuttavia, grazie a un nuovochiamato VPA (Video Photo Audio), è ora possibile effettuare ilcimiteriale in tempi ridotti e con costi contenuti. IlVPA è stato creato dai tecnici della società Stup 1 Srl che ha raccolto esperienze nel campo dei censimenti per creare il database di Aldilapp. Questo ...