in a . Un morto e 14 feriti (di cui due gravi): è il bilancio, provvisorio, di un grave ... le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco didi Autostrade ...in autostrada a Napoli . Un morto e 14 feriti (di cui due gravi): è il bilancio, provvisorio, ... le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco didi ...Stando a quanto riportano fonti locali e Il Messaggero, ilsi è consumato in un appartamento di Via Pascoli a, comune italiano di circa 35.000 abitanti della provincia di Frosinone nel ...

Cassino, dramma nella notte lungo i binari: un giovane travolto e ucciso da un treno Gazzetta del Sud

Inutile il tentativo del macchinista di arrestare la marcia e vano anche il tentativo di soccorso da parte del personale Ares 118 ...“La mozione presentata in Consiglio regionale a firma di tutti i capigruppo, letta dalla consigliera del Partito democratico Amalia Bruni, riporta al centro dell’attenzione quello che può essere defin ...