(Di domenica 2 luglio 2023) Bergamo. L’obiettivo è lavorare tutti assieme per garantire un’abitabilità del nostro pianeta, offrendo uno strumento anche agli amministratori locali. Con questo scopo è stata presentata laBergamo-Brescia, il manifesto promosso dal Parco dei Colli, dal PlisColline di Brescia e dall’Università di Bergamo. Il progetto si inserisce nelle iniziative della Capitale Bergamo-Brescia 2023 e promuove un percorso di riflessione culturale, di azione e di coinvolgimento della popolazione eistituzioni locali attorno al ruolo deidi cintura periurbana e dei loro territori, come ‘’ di. “Il Manifesto è frutto di un confronto fattivo con il Plis ...

Carta delle aree protette periurbane: i parchi diventano “laboratori” di innovazione BergamoNews.it

