Canoa slalom | Giochi Europei | vittoria a sorpresa di Westley nel C1 | nessun azzurro in finale

(Di domenica 2 luglio 2023)per Ryannella prova diaidi Cracovia. Il britannico, oro europeo nel 2018 e già titolare di un bronzo nella prova a squadre di questa edizione, torna al successo dopo cinque anni, mostrando così di essere ancora sul pezzo a quasi trent’anni. Arrivato incon il sesto crono, al momento della sua discesa è perfetto, con un ottimo flow:errore e chiusura della sua prova in 94.01, tempo migliore rispetto a tutti quelli in vista della semi. Lo spagnolo Miquel Trave scende subito dopo di lui ed è secondo in 95.16, mentre terzo è il ceco Vaclav Chaloupka in 96.10. Successo del britannico dovuto anche ai due errori del campionissimo Benjamin Savsek, ...

Proseguono le sfide di, pugilato, scherma, pentathlon moderno e molto altro ancora. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche dei Giochi Europei di Cracovia con tutti ...Proseguono le sfide di, pugilato, scherma, pentathlon moderno e molto altro ancora. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche dei Giochi Europei di Cracovia con tutti ...Si concludono le gare di tiro con l'arco, mentre si alza il sipario sulla. Prosegue poi lo spettacolo di tiro a volo, scherma, pentathlon moderno, tiro a segno e non solo. Di seguito, il ...

LIVE Canoa slalom, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: azzurri outsider nella canadese, attesa per il cross OA Sport

Vittoria a sorpresa per Ryan Westley nella prova di canoa slalom ai Giochi Europei di Cracovia. Il britannico, oro europeo nel 2018 e già titolare di un bronzo nella prova a squadre di questa edizione ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.06: L'irlandese Cochrane salta due porte e chiude con 220.67 8.57: In campo maschile al via della semifinale per l'Italia Paolo Ceccon, Flavio Micozzi e Raf ...