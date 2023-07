Canale 5 | dal 10 luglio arriva My Home My Destiny Un Altro Domani contro Estate in Diretta e traino per Caduta Libera

Leggi su davidemaggio

Ancora manovre nel pomeriggio di5. In attesa della rivoluzione autunnale, che farà clamorosamente a meno di Barbara D'Urso, si mette mano al daytime estivo per cercare di raddrizzare il tiro per quanto riguarda il tardo pomeriggio e il preserale in cui la nuova edizione difatica a decollare, schiacciata dalla concorrenza di Reazione a Catena. Dopo 3 giorni di maratone, Undebutta oggi alla domenica. La soap sarà trasmessa dopo Terra Amara a partire dalle 15.45, con un episodio in onda prima di La Casa tra le Montagne. La serie tedesca prenderà il posto di Grand Hotel, sostituito dopo una sola settimana. Dasi torna alla normalità con i tv movie alle 16.45 a trainare ...