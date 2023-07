Camion sbanda e travolge auto e pedoni | almeno 51 i morti

(Di domenica 2 luglio 2023)51 persone sono morte a causa di unche ha perso il controllo. Il tragico incidente si è verificato nella serata venerdì 30 giugno 2023. L’autista di un, a causa della probabilmente pioggia, ha perso il controllo del mezzondo seibus, numerosied alcune bancarelle di ambulanti sulla statale. Oltre alle 51 vittime, altre 60 persone si trovano in ospedale. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Sport in lutto, addio al giovane campione: morto in modo atroce a soli 18 anni Leggi anche: Giorgia Meloni in lutto: la tragica notizia è appena arrivata Kenya, une persone:51La tragedia è avvenuta a ...

L'autista di un grosso, che trasportava container, stava viaggiando sulla statale Nakuru - Kericho. Secondo alcuni testimoni, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo mentre tentava di ...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca Millesimo A6,e si mette di traverso bloccando la carreggiata Posted on 22 Febbraio ...Undi traverso per la pioggia, una Golf rossa che, un impatto che si trasforma in tragedia e che in un istante cambia - in peggio - la storia del basket mondiale. Trent'anni fa, era il 7 ...

Camion sbanda in un incidente stradale in Kenya e travolge auto e pedoni: almeno 51 morti e 60 feriti Virgilio Notizie

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, ...L'incidente lungo la A1, nel Piacentino. La malcapitata viaggiava col nipote. Nell'impatto ha riportato delle lesioni, ma i vigili del fuoco l'hanno liberata dall'ammasso di lamiere e affidata al 118.