Calenda sul salario minimo | “Spero che Meloni vorrà condividere la proposta”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 2 luglio 2023) NAPOLI – “Tutti i paesi del G7 hanno un. Noi abbiamo presentato unadi legge per introdurlo anche in Italia anche perché l’inflazione sta distruggendo le famiglie a basso reddito. Io ho chiesto a Giorgiadi riceverci in modo che questapossa diventare condivisa, io ripeto ce l’hanno tutti: Francia, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:compie 46 anni, prime candeline da premier in famigliascrive al Corriere della Sera sul caso Cospitosul 25 aprile: “Sia un momento di concordia nazionale” Schlein: “Al confronto non ci si sottrae mai” Renzi si rivolge a: “Dica sì o no a ...