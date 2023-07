Calciomercato Sampdoria | acquisto della Serie A | è un attaccante

(Di domenica 2 luglio 2023) Ungiovane che conosce bene la viapromozione inA. La nuova avventura dei blucerchiati, che rispetto alla passata stagione hanno cambiato proprietà e allenatore, inizierà dal campionato cadetto diB con l’obiettivo, unico, di ripercorrere la via dei rivali cittadini del Genoa che dopo un anno di purgatorio sono riusciti immediatamente a salire in massimagrazie al lavoro di un altro campione del mondo 2006: Alberto Gilardino. Sarà Andrea Pirlo a inizializzare questo nuovo capitolo del club ligure: il primo passo è costruire una rosa pronta per il salto attuando unutile per le strategie. Un nome in attacco si fa sempre più largo, Frosinone permettendo....

2023 - 07 - 01 17:28:22 L'ex Samp Winks al Leicester Il Leicester ha ufficializzato Winks, ex. 2023 - 07 - 01 17:28:03 Frosinone, primo colpo: arriva l'attaccante georgiano Giorgi Kvernadze ...Il tecnico nativo di Stoccarda arriva dalla deludente esperienza con la, sostituito durante la stagione da Stankovic che comunque ha avuto la stessa media punti del predecessore. Tuttavia, ...Secondo.com il Grifone sarebbe piombato su Alessandro Zanoli ed è in pole per il difensore del Napoli: la società azzurra sta cercando, dopo l'ultima stagione alla, di cederlo ...

Calciomercato Sampdoria, Mancuso chiude La Gumina al Palermo: i dettagli Samp News 24

Christian Gytkjaer, attaccante svincolatosi dal Monza, non interessa al Como. Resta in pista solo la Sampdoria Carlalberto Ludi, direttore generale del Como, ha escluso la pista che porta a Christian ...Calciomercato Cagliari, non solo l’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini: può arrivare un altro attaccante Il Cagliari lavora per ogni reparto, soprattutto l’attacco. Tuttavia, secondo quanto r ...