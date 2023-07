Calciomercato – Roma | l’alternativa a Frattesi è un ex obiettivo del Milan

Se ladovesse rinunciare a Frattesi (per ora resta giallorossa l'offerta più alta), infatti, non solo risparmierebbe i 21 - 22 milioni stanziati nella prima offerta ma ne incasserebbe altri 10 - ...2023 - 07 - 02 12:58:18, piace Renato Sanches Allapiace Renato Sanches. Il centrocampista portoghese è in uscita dal Psg e potrebbe arrivare a prezzo di saldo. Il primo obiettivo in ...Commenta per primo Filippo Missori , ormai ex - terinzo dellae passato al Sassuolo, è pronto a prendere parte, da domani, all'avventura dell'Italia Under 19 nell'Europeo di Categoria che si disputerà a Malta. Data l'assenza per squalifica di Faticanti, ...

Tiago Pinto, il mago del calciomercato della Roma: 100 milioni incassati Corriere della Sera

La Juventus cambia rotta sul mercato: decisione presa, c'è un nuovo obiettivo da acquistare, è assalto alla Roma ...Archiviato con grande soddisfazione il raggiungimento della quota di 30 milioni di euro pattuiti dalla Roma con la UEFA attraverso un financial agreement atto ...