Calciomercato Napoli | nuova idea per il dopo Kim | si guarda in Inghilterra

(Di domenica 2 luglio 2023) Lasessione diestivo 2023 è appena cominciata: ieri 1 luglio è stata aperta la finestra di trattative, acquisti e cessioni che vedono coinvolte le società e i giocatori che possono trasferirsi da un club all’altro. Ilgià da mesi sta pensando a come blindare i campioni che hanno aiutato a vincere il terzo scudetto della storia azzurra. Ma, in vista di addii importanti, bisogna meditare anche su come rimpiazzare certi calciatori in modo da rafforzare la rosa. Parlando di giocatori pronti a salutare la città campana, Kim Min-jae sarebbe a un passo dall’addio al: mancherebbe pochissimo per la formalizzazione dell’offerta del Bayern Monaco per il sudcoreano. Quest’ultimo è tra i protagonisti della meravigliosa cavalcata affrontata dagli azzurri durante il campionato appena passato e ...

La Juventus è immersa nel. Tra conferme e saluti , si lascia grande spazio anche ai ... Il 28enne in forza al Sassuolo non è un nuovo desiderio del dirigente ex, che ora vorrebbe ...... manca ormai solo l'annuncio ufficiale del suo trasferimento dopo l'addio al. Giuntoli, rivoluzione alla Juve (LaPresse) -.itIl club azzurro ha già salutato il dirigente: 'Il .... Ilè iniziato ufficialmente e ilsi prepara ai primi colpi: obiettivo non solo a difesa, dove serve il sostituto di Kim, ma anche a centrocampo per rimpiazzare i partenti ...

Napoli, ecco il dopo Giuntoli: la coppia scout e De Laurentiis fanno mercato. Riflessioni su Massara Calciomercato.com

L'ex terzino fu una comparsa in nerazzurro da calciatore, e ora torna per sostituire Samaden. A ottobre aveva fermato l'aggressore del centro commerciale che ferì anche il difensore del Monza Pablo Ma ...Il programma si chiamava Goal di Notte, storico marchio del giornalista Michele Plastino, amico del cuore di Vincenzo, come lui laziale innamorato di Napoli. Ascoltare Vincenzo era un'esperienza ...