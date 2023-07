Calciomercato Milan – Per Frattesi l’Inter è ancora avanti

In più la concorrenza per il calciatore è aumentata in maniera esponenziale in questa finestra di mercato con Inter ein prima fila, per la gioia del ds Carnevali che alza sempre più il prezzo. ...... con Angelozzi che ha proposto un'acquisizione a titolo definitivo con un indennizzo minimo (il contratto del ragazzo scade nel 2024) ma promettendo il 50% su una futura rivendita al. E poi c'è ..., i rossoneri si preparano ad affondare il colpo con il Chelsea per Christian Pulisic Ilprepara l'affondo decisivo per Christian Pulisic, primissimo obiettivo in questa fase ...

Calciomercato Milan – La punta Ecco il sogno di Moncada Pianeta Milan

Non c’è solo Flavio Roma a lasciare il reparto dei preparatori dei portieri (scelta dovuta a altri interessi extra calcio). Lascia anche Emiliano Betti, che dopo anni al fianco dei ...Con l'arrivo del 30 giugno nel mondo del calcio si vedono tanti addii. Ma non solo quelli dei calciatori: infatti, il Milan, per esempio, saluta Angelo Carbone, dirigente del ...