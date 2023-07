Calciomercato Milan – Musah potenza e tecnica | prossimi giorni decisivi

Le mosse di Juventus, Inter,e di tutte le altre big del campionato sul: tutte le trattative di domenica 2 luglio Juventus, con l'arrivo di Giuntoli, pronta a entrare in azione per gli affari chiave del suo ...Rassegna Stampa -.itLa 'Gazzetta dello Sport' apre con un prepotente ritorno di ... Adesso Onana') e sulle mosse in entrata del('Tonali sblocca tutti i colpi, subito Pulisic poi ...E' il caso del, deciso a compensare la partenza di Tonali con diversi acquisti in tutti i reparti, a cominciare dal centrocampo. E così, dopo l'arrivo di Loftus - Cheek dal Chelsea (21 milioni ...

Calciomercato Milan – La punta Ecco il sogno di Moncada Pianeta Milan

Nella sessione estiva di calciomercato, la Roma è molto attiva e sta duellando su più fronti con il Milan. Un obiettivo comune ormai risaputo è Gianluca Scamacca, che avrebbe già espresso la volontà d ...L’identikit è quello di Wilfred Singo, che il Torino ha messo sul mercato anche per monetizzare dal cartellino in scadenza nel 2024 (il Milan si è defi lato dopo aver bloccato Fresneda). Urbano Cairo ...