Calciomercato Milan – Frattesi ancora in corsa | Pobega la carta giusta?

Le mosse di Juventus, Inter,e di tutte le altre big del campionato sul: tutte le trattative di domenica 2 luglio Juventus, con l'arrivo di Giuntoli, pronta a entrare in azione per gli affari chiave del suo ...Rassegna Stampa -.itLa 'Gazzetta dello Sport' apre con un prepotente ritorno di ... Adesso Onana') e sulle mosse in entrata del('Tonali sblocca tutti i colpi, subito Pulisic poi ...E' il caso del, deciso a compensare la partenza di Tonali con diversi acquisti in tutti i reparti, a cominciare dal centrocampo. E così, dopo l'arrivo di Loftus - Cheek dal Chelsea (21 milioni ...

Milan, De Ketelaere in uscita: ci pensa l'Atalanta Calciomercato.com

Le mosse di Juventus, Inter, Milan e di tutte le altre big del campionato sul calciomercato: tutte le trattative di domenica 2 luglio ...Il mercato è già nel vivo, con importantissime novità per le squadre di Serie A anche in chiave fantacalcio. Ecco le ultimissime sulle trattative calde di queste ore e non solo dal nostro Fabrizio Rom ...