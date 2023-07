Calciomercato Milan – Acquisti | cessioni | rumors e trattative | LIVE NEWS

...dele arrivava in Italia con ottime credenziali. Finendo però per essere uno dei flop più clamorosi in assoluto di tutto il campionato. Charles De Ketelaere © LaPresse -.itUna pia ..., la dirigenza rossonera pensa a Dia per rinforzare l'attacco: c'è la clausola rescissoria, ma si valutano delle contropartite La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa un nuovo ...Le mosse di Juventus, Inter,e di tutte le altre big del campionato sul: tutte le trattative di domenica 2 luglio Juventus, con l'arrivo di Giuntoli, pronta a entrare in azione per gli affari chiave del suo ...

Calciomercato Milan – La punta Ecco il sogno di Moncada Pianeta Milan

Charles De Ketelaere ha deluso le attese al Milan, futuro incerto: in Serie A c'è chi punta ad averlo in prestito ...Il Milan ha messo a segno alcuni acquisti dopo la partenza di Tonali. A centrocampo è arrivato Ruben Loftus-Cheek, centrocampista dal Chelsea. È un giocatore pronto subito, di 27 anni, che arriva in ...