Calciomercato Lecce | Corvino al lavoro per Hagi jr

(Di domenica 2 luglio 2023)vuole portare Ianis, figlio di Gheorghe e già suo pallino alla Fiorenina in Salento Pantaleolo aveva già preso alla Fiorentina e ora con ilvuole ripetere il colpo Ianis. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ds dei giallorossi è alper convincere il figlio d’arte, il padre Gheorghe è stato il miglior calicatore della storia della Romania, a raggiungerlo in Salento. Non una trattativa in discesa: il giocatore è attualmente al Rangers, che lo ha comprato nel 2021 e lo ha blindato con un lungo contratto fino al 2026.

Le probabili formazioni Sport [ 02/07/2023 ]: il nuovo 433 di D'Aversa, solidità difensiva e ... Capuano al lavoro 02/07/2023 - 06:15 Redazione Sport 0 60 TARANTO " Sul fronte, sia ..., le parole dell'agente di Valentin Gendrey, terzino che è stato accostato alla Fiorentina Crescenzo Cecere, agente di Valentin Gendrey ha parlato del futuro del terzino del.

Calciomercato Lecce, il direttore Corvino non si scorda mai dei propri pupilli, soprattutto se talentuosi: vuol riportare in Italia un figlio d'arte. Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edico