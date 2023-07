Calciomercato Inter | ecco la formula per arrivare a Frattesi

Leggi su calcionews24

si studia l'offerta da presentare al Sassuolo per: la soluzione più percorribile è quella del prestito Sono giorni roventi in casa del Sassuolo, su cui piovono le offerte per il gioiellino Davide. Il giocatore ha da sempre esplicitato il suo desiderio di approdare all', ma senza la cessione di Brozovic i nerazzurri avevano le mani legate. Ora, come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, la strada percorribile pera lui è solo quella del prestito con diritto di riscatto inserendo una contropartita tecnica, che dovrebbe essere Mulattieri, che andrebbe a titolo definitivo a Sassuolo.