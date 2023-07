Calcio | Nikola Moro è del Bologna | il centrocampista riscattato dalla Dinamo Mosca

2023 - 2024 Serie A Squadra Bologna Dopo la fondamentale conferma del terzino austriaco Stefan Posch e l'acquisto a titolo definitivo del talentuoso centrocampistaMoro (alla Dinamo ......di lusso fanno gola a diverse squadre nel panorama europeo (ed ormai mondiale) del sistema. ... Continua ad essere uno svincolato di lusso l'ex difensore del Napoli e poi del Genoa...2023 - 2024 Serie A Squadra Bologna In attesa che il mercato rossoblù decolli definitivamente ... mentre per il riscatto diMoro dovrebbe essere questione di qualche giorno), la dirigenza ...

Calcio: Nikola Moro è del Bologna, il centrocampista riscattato dalla ... La Nuova Ferrara

Bologna, 2 lug. – (Adnkronos) – il Bologna ha riscattato Nikola Moro, da oggi a tutti gli effetti un giocatore dei rossoblù. A dare l’annuncio ufficiale la società felsinea con un comunicato pubblicat ...Brescia e Varese in fase di stallo in Serie A: Mirotic all'Olympiacos, Macura in uscita, Burns a Cantù e Caupain in cerca di un'altra piazza. Varese annuncia la firma di Shahid, giocatore con velocità ...