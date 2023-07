Calcio | Gagliardini saluta ' Grazie Inter per questo viaggio incredibile'

(Di domenica 2 luglio 2023) "Anni meravigliosi e intensi, è stato un privilegio" MILANO - Robertol'. Su Twitter, l'ormai ex centrocampista nerazzurro, cui non è stato rinnovato il contratto scaduto lo ...

Per, giunto all'Inter dall'Atalanta ne gennaio 2017, sembra vicina la firma con il Monza. - foto LivePhotoSport - . fsc/red 02 - Lug - 23 11:59 2 luglio 2023Si tratta del primo acquisto per la squadra allenata da Simone Inzaghi per la stagione 2023 - 2024 dopo le partenze di Dzeko, Lukaku, Skriniar, D'Ambrosio,e Bellanova. - foto ...Silvio cercava la bellezza in tante cose e anche nelabbiamo cercato di fare una bella ... leggi anche Monza chiede intitolazione stadio a Berlusconi 'giocatore importante, deciderà ...

Monza, vicina l'intesa con Roberto Gagliardini Agenzia ANSA

"Anni meravigliosi e intensi, è stato un privilegio" MILANO (ITALPRESS) - Roberto Gagliardini saluta l'Inter. Su Twitter, l'ormai ex centrocampista nerazzurro, cui non è stato rinnovato il contratto ...Milano, 2 lug. – (Adnkronos) – “Ciao Inter! Grazie per questi anni assieme… meravigliosi, intensi: un privilegio far parte di questa famiglia!! Grazie per avermi aiutato a crescere in campo e fuori. G ...