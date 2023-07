Calcio femminile | ufficializzate le 25 convocate dell’Italia per i Mondiali | ecco le scelte di Bertolini

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) Milenaha scelto il gruppo delle 25 azzurre che il prossimo mercoledì partiranno per la Nuova Zelanda in direzione Auckland, dove l’Italia lavorerà in vista dell’esordio Mondiale contro l’Argentina in programma per giovedì 24 luglio all’Eden Park della capitale neozelandese. Dei 32 elementi che hanno preso parte all’ultima settimana di raduno a Brunico, non parteciperanno al Mondiale Katja Schroffenegger, Valentina Bergamaschi, Julie Piga, Chiara Robustellini, Eva Schatzer, Flaminia Simonetti e Martina Piemonte. Sono stateGiulia Dragoni ed Emma Severini, che sabato a Ferrara hanno debuttato in Nazionale maggiore, e insieme a loro ci sarà anche Chiara Beccari, titolare nelle ultime due amichevoli disputate, mentre Maria Luisa Filangeri e Beatrice Merlo saranno aggregate alla squadra per tutto il periodo di preparazione. In caso di ...