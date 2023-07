Calcio | Al Hilal | ufficiale il ritorno di Jorge Jesus in panchina

(Di domenica 2 luglio 2023) Riad, 2 lug. - (Adnkronos) -torna ad allenare l'Al. Il tecnico portoghese, reduce da una stagione alla guida del Fenerbahçe in cui ha vinto la Coppa di Turchia ed è arrivato secondo in campionato, ha deciso di accettare la proposta del club di Riad. Già alla guida dei biancoblù nella stagione 2018/19,va ad allenare una delle società arabe che stanno facendo grandi investimenti nel mercato estivo, avendo acquistato tra gli altri l'ex Napoli Kalidou Koulibaly.

... oltre un contratto di un anno da calciatore, anche un secondo come ambasciatore delper l' ...il secondo italiano nella storia del campionato arabo dopo Giovinco (dal 2019 al 2021 all'Al). ...... proprio nel campionato saudita, che ultimamente sta affascinando e attirando tanti big del... che vestì la maglia dell'Altra il 2019 e il 2021. E adesso E' proprio il caso di dirlo: è ......livornese avrebbe detto che non ci pensava minimamente di accettare l'offerta dell'Al -, ma ... ma al contempo anche andare in Arabia Saudita chiuderebbe e non poco la sua visibilità nel...

A quasi 45 anni e mezzo Gigi si ritrova davanti al più sorprendente dei bivi: l'Arabia lo tenta con un'offerta mostruosa ...