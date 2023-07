(Di domenica 2 luglio 2023). Una donna di 53 anni è rimasta gravemente ferita in seguito ad una caduta in. È successo a, lungo la strada provinciale 49, intorno alle 11.50 di domenica 2 luglio. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto èta in un primo momento un’ambulanza, ma viste le condizioni della donna, si è alzato in volo anchedi Bergamo. La ciclista è stata trasportata in codice giallo all’ospedale. Nonostante i traumi, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

... patente ritirata e denuncia per un 53enne Col furgone travolge un'auto in sosta, trovato ubriaco e con una patente falsa: denunciatocon lalungo lo scivolo di casa, grave una donna ...... patente ritirata e denuncia per un 53enne Col furgone travolge un'auto in sosta, trovato ubriaco e con una patente falsa: denunciatocon lalungo lo scivolo di casa, grave una donna ...... patente ritirata e denuncia per un 53enne Col furgone travolge un'auto in sosta, trovato ubriaco e con una patente falsa: denunciatocon lalungo lo scivolo di casa, grave una donna ...

Cade in bicicletta a Gandellino: arriva l’elisoccorso BergamoNews.it

La donna è stata soccorsa e trasportata, in codice giallo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine ...Una donna di circa 38 anni di età è stata soccorsa questa mattina dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta dalla bicicletta lungo un dirupo in via Or ...