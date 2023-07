(Di domenica 2 luglio 2023) Ile il cybersono fenomeni sociali che causano danni significativi alle vittime. In questo articolo, esploreremo i dati statistici che evidenziano l'entità di questi problemi, analizzeremo le disposizioni delladel 19 maggio 2017 e discuteremo il contenuto della nuovadinumero 910. L'articolo .

Il Sindaco ha infatti annunciato di sanzionare le famiglie di giovani che vengono ritenuti responsabili di fenomeni di. Nel primo Consiglio Comunale utile, verrĂ approvata ...Il Sindaco ha infatti annunciato di sanzionare le famiglie di giovani che vengono ritenuti responsabili di fenomeni di. Nel primo Consiglio Comunale utile, verrĂ approvata ...... promozione e prevenzione di ogni forma di. Sul tema territorio, il Club ha avviato da anni il service "Sprigioniamo il Castello" finalizzato alla promozione della ...

Bullismo e cyberbullismo a scuola e fuori dalle scuole: diventeranno reati penali perseguibili con la detenzione. La proposta di legge Orizzonte Scuola

Domani l’assemblea del club Inner Wheel Valsamoggia - Terre d’Acqua con un nuovo impegno. La presidente uscente Casalengo: "Combattiamo la cultura dell’indifferenza partendo dalle scuole".Roma. Il 5 luglio alle 16 presso la Sala Capitolare in piazza della Minerva a Roma è in programma il convegno su iniziativa del Senatore Gianni Berrino dedicato al tema “Non siete soli: lotta al bulli ...