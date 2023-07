Bufera su Vittorio Sgarbi all' evento Maxxi | Se mi dimetto? Non scherziamo Parolacce? Era solo goliardia

... replica alle critiche per il linguaggio usato nella serata del 21 giugno al museo di Roma... Sgarbi è finito nellaper il linguaggio usato nella serata, in particolare per alcune ...sull'intervento diSgarbi alla serata inaugurale dell'Estate al Maxxi . Il sottosegretario ha replicato alle polemiche - definite figlie di una "censura intollerabile" - scaturite da ...UnasuSgarbi , protagonista oggi al museo Maxxi di Roma di un intervento sconfinato spesso nel turpiloquio e nella volgarità fra espressioni sessiste ed elogi del membro maschile, come ...

Bufera su Sgarbi, parolacce e volgarità durante l'evento al Maxxi TGLA7

Rispetto alle parolacce pronunciate, Sgarbi non chiede scusa: "Era uno spettacolo. C'era goliardia. Allora censuriamo anche Mozart, Lorenzo Da Ponte, Lucio Battisti, Franco Califano... Anche alcune de ...Segui Tag24 anche sui social Parolacce e battute sessiste: l’intervento di Vittorio Sgarbi al Maxxi di Roma finisce al centro delle polemiche. «Il c***o è un organo di conoscenza, cioè di penetrazione ...