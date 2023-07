Brozovic | tutto aperto fino alla firma Accelerata Frattesi – Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 2 luglio 2023) Si attende la chiusura del passaggio di Marcelodall’Inter all’Al-Nassr. Una trattativa che, come vissuto nelle ultime ore, non sarà da considerare chiusaalle firme. Poi, come riporta Sky Sport, pronta l’su Davide. CHIUSURA E– Sono ore calde per l’ufficialità di Marceloall’Al-Nassr. Il centrocampista croato sta per lasciare l’Inter dopo che la società ha accettato l’ultima offerta da 18 milioni di euro, anche se – visto quanto accaduto negli scorsi giorni – bisogna attendere le firme. Una volta chiusa la questione, i nerazzurri accelereranno per Davide, con l’inserimento di Samuele Mulattieri nella trattativa con il Sassuolo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...