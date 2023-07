Brozovic (intanto) se la gode. Le vacanze sui social

(Di domenica 2 luglio 2023) Marceloè in vacanza, il video pubblicato suidall'ormai ex interista, che nei prossimi tre anni guadagnerà circa 100 milioni, sembra un messaggio ai critici: io me la godo, voi ...

Marceloè in vacanza, il video pubblicato sui social dall'ormai ex interista, che nei prossimi tre anni guadagnerà circa 100 milioni, sembra un messaggio ai critici: io me la godo, voi parlate ......il trasferimento all'Al - Nassr è stato quantomeno difficoltoso O addirittura l'indicazione che il circo va avanti e tutto è di nuovo in discussione Conogni cosa è possibile. Ma......27:14all'Al Nassr: si può chiudere a 17 milioni Tornato l'ottimismo perall'Al Nassr: offerta da 17 milioni al momento. Si può comunque chiudere. Esi aspetta lo United per ...

TMW - Brozovic Al-Nassr verso la fumata nera Il club saudita intanto avvia i contatti per Kessie TUTTO mercato WEB

Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ...Le principali novità e operazioni che riguardano i trasferimenti delle squadre italiane ed estere. Domenica 2 luglio ...